川普哭哭！美國玉米太貴 中國買家興趣缺缺

《彭博社》週三 (31 日) 報導，中國是否履行農產採購承諾，與「關稅」無關，因為無論有沒有關稅，美國玉米太貴，促使中國買家興趣缺缺。

美國總統川普週二 (30) 砲轟中國未履行農產採購承諾，引發美中貿易緊張情緒升溫，週三美中貿易代表提前結束上海面對面談判，幾乎沒有立即取得具體進展的跡象。

顧問公司 Yigu Info Consulting 週三表示，不管有沒有報復性關稅，中國企業可能都不會對購買美國玉米表現出多少興趣，因為自 5 月以來芝加哥玉米期貨價格飆漲，較中國國產玉米的價格優勢不在。

美國暴雨和洪水等災難性天氣導致美國各地玉米種植數量異常，種植速度降至歷史新低，推升玉米價格上漲，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 玉米期貨週三收漲。

芝加哥期貨交易所 (CBOT) 玉米期貨週三收漲 (圖片：investing)

該公司首席分析師 Feng Lichen 表示，預計商業公司不會採購美國玉米，因為進口美國玉米沒有利潤可言，中國政府也無意購買美國玉米作為庫存。

上海匯易諮詢分析師 Yan Zhang 解析，在沒有 25% 報復性關稅之下，美國玉米僅比中國廣東省的當地玉米便宜每噸 50 元人民幣左右，對中國買家吸引力並不大。

中國曾表示將繼續購買包括玉米等美國農產品，並免除部分進口產品祭出的報復性關稅，但尚無跡象顯示中國有進行任何大規模的採購，因此導致美國總統川普週二推文震怒，砲轟中國未履行農產採購承諾。

美國玉米需求不再，價格優勢也不再，導致中國買家大舉採購玄之又玄！

最新資料顯示，今年 6 月，中國生豬數量創下至少一年來的最大降幅，因為非洲豬瘟肆虐，中國超過八成的生豬養殖場選擇不再補充生豬群。

相應的，中國飼料玉米需求不斷萎縮，加上美國惡劣天氣，玉米價格更創下歷史新高，雙重劣勢下，中國買家採購美國玉米的興趣缺缺。

在黃豆方面，7 月底中國政府已批准五家公司購買 200～300 萬噸美國大豆，豁免 25% 的報復性進口關稅，包括這 5 家進口商包括私營的益海嘉里、山東渤海實業、匯福糧油集團、中海糧油工業以及國有的九三集團，美國黃豆關稅豁免的舉措，視為中國對美國釋放善意的一部分。

不過，由於豬瘟和來自南美農產品競爭，美國黃豆利潤率仍然很低，一些交易員懷疑是否會進行任何大宗交易。

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