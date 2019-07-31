〈M31法說〉看準美中貿易戰時機 今年營收力拚成長20%

矽智財 (IP) 廠 M31(6643-TW) 今 (31) 日舉辦法說會，董事長林孝平表示，去年看到美中貿易戰帶來的機會，開始積極切入中國供應鏈，今年已開始發酵，上半年營收年增 25%，下半年進入傳統旺季，預計全年營收可望成長 20%。

林孝平指出，M31 過去幾年的營收比重，通常為上半年三成，下半年七成，目前積極朝四比六ㄣ前進，盼維持短期的獲利能力。

此外，林孝平表示，自去年看到美中貿易戰帶來的機會，就積極布局中國，今年也因打入中國供應鏈，營收板塊大幅移動，中國市場比重年增近 25 個百分點，來到 62%，相比之下，美國市場比重年減 21 個百分點，來到 22%，預計中國市場將佔今年營收比重的 50%，年增超過 40 個百分點。

客戶來源方面，M31 第 2 季無晶圓的客戶首度超過一半，林孝平指出，目前台灣的無晶圓產業為世界第 2，擁有很好的發展條件，包括密集的知識人才及產業的定型規模，發展潛力可期，也會是未來耕耘客戶的重點。

營收來源方面，林孝平指出，M31 權利金在第 2 季的營收比重為 11%，以往的客戶多來自晶圓代工，今年雖有大客戶下調訂單，但已陸續開發新客戶，填補其缺額，影響不大，此外，權利金的比重仍以成熟製程為主，先進製程因認列較慢，近期才發酵出來，預計全年也會持穩。

產品種類方面，林孝平指出，M31 光學鏡頭的出貨數量今年將成長 7%，來到 46 億顆，預計 2020 年可望突破 50 億顆，成長動能強勁，高速介面 IP，受惠大數據的運算效能需求，今年將成長 15%，也是所有 IP 裡，成長動能最強的，未來也持續深耕此方面。

展望第三季，林孝平表示，高速介面 IP 已切入車用供應鏈，並獲得德國一線車廠客戶，可望搭上電動車熱潮，帶動汽車的電子零件需求，更強調，汽車將會是未來最重要的一塊，此外，目前也積極將額外的服務轉換成產品，提高自身的競爭優勢，並隨著先進製程的演進，IP 客戶群仍持續擴大，將為營收注入活水。