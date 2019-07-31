〈聯發科法說〉上調明年5G手機總量 估達1.4億台

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開線上法說會，展望下半年，執行長蔡力行表示，隨著 5G 浪潮興起，聯發科將搭上首班商機列車，新一代 5G SOC (系統單晶片) 將於第三季送樣，預計明年第一季量產，明年上半年也將推出第二顆 SOC 晶片，蔡力行更上調明年 5G 手機總量，估 2020 年全球 5G 手機將達 1.4 億台，較原先看法更樂觀。

蔡力行指出，今年中國智慧型手機需求較去年下滑，其中已包含著對 5G 手機的預估，不過日前中國政府發放 5G 牌照，再再顯示 5G 市場發展持續加溫，聯發科將趕上第一波商機，首款 5G SOC 將採用 7 奈米製程生產，於第三季送樣，明年第一季量產問世，目前也規劃推出一系列 5G SOC 產品以滿足客戶需求，也都採 7 奈米製程生產。

蔡力行預估，明年全球 5G 手機數量將達 1.4 億台，較先前預測上調 0.2 億台，聯發科雖無法服務所有的手機廠商，但將爭取良好市場地位，在中國移動 5G 測試中，包含協議、射頻一致性等相關性能皆位列前位，獲得品牌客戶的賞識。

蔡力行強調，未來聯發科將持續與重要客戶合作，快速佈局 5G 市場，符合顧客以及使用者的期待，期望於明年首季嶄露頭角。