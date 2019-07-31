【華冠投顧】多頭與台股「關係不好，還沒分手」控好資金水位、換檔更有賺頭

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

台股昨天因「內亂」而回檔，今天又遇國際股市回檔「外患」，以致早盤出現續前跌勢，大盤一度下跌 76 點，所幸下跌過程 "大盤委賣張數" 愈降愈低，來到近期最低的水位，OTC 指數成交量也縮了下來，盤面追殺力道有和緩跡象，中盤過後多方反擊拉出下影線，終場大盤收斂跌幅 - 7 點（扣掉除權息蒸發 9 點則是小漲），OTC 指數反彈 + 0.31%。

昨日盤後文提過這邊宣告台股正式向下變盤尚嫌武斷，今日多頭隨即作出反擊動作，包括：(1)Ｋ棒拉出長下影線；(2) 內亂元凶『生技』、『散熱』族群穩了下來，受累股當中《3338 泰碩》、《2421 建準》、《3324 雙鴻》、《6472 保瑞》... 皆試圖收復失土；(3) 主流族群 5G 仍有強勢股《6213 聯茂》跳出來帶頭；(4) 藉由蘋果財報利多帶動上週提醒看好的『蘋概』族群，生力軍上場支援。

今天盤面現象有利多頭穩住短線局面，不過整體結構至少需要大盤重上昨日高點 10927，多頭才算重掌優勢，因此目前多頭跟台股可說是「關係不好，還沒分手」，操作上「控好資金水位，換檔更有賺頭」。

＜潛力族群＞

上週五昇楷提醒「由於蘋果 9 月 iPhone 11 上市前拉貨潮已啟動，非蘋陣營也紛紛搶在蘋果之前推出新款智慧型手機搶市，相關受惠廠將有旺季業績題材，可密切留意」。

昨日盤後《蘋果》繳出史上最棒的會計年度 Q3 財報，無論是營收、EPS、下一季財測... 等數據都比華爾街預期的好，盤後股價應聲飆高超過 4%，創下今年新高，並帶動台股『蘋概』族群今天的好表現。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，蘋果盤後公布財報優於預期，帶動《2317 鴻海》、《3008 大立光》、《3406 玉晶光》、《3376 新日興》、《6269 台郡》、《6456 GIS-KY》、《3673 TPK-KY》... 聯袂上揚，成為今日多方反擊最大功臣。

弱勢股方面，《5469 瀚宇博》擬入股《6153 嘉聯益》，惟私募價折價幅度逾兩成，股價雙雙重挫，遭遇利空的《1795 美時》、《8299 群聯》... 亦走出明顯跌勢，為今日弱勢股代表。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。