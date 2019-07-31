工商團體拜會勞動部 籲凍漲基本工資、明訂罷工預告期30天

七大工商團體今 (31) 日拜會勞動部長許銘春，針對基本工資調漲議題，工商團體表示，希望能維持現狀，不要調漲，另外，工商團體也建議修法納入 30 天的罷工預告期，且應禁止職業工會罷工，而是由企業工會發起。

商總理事長賴正鎰表示，給了勞動部兩項建議，由於長榮航 (2618-TW) 空服員罷工事件後影響到很多相關行業，且影響國際形象，因此，罷工預告期應有 30 天，期盼立法院下個會期就能修法通過；另外，建議禁止職業工會發起罷工，應由企業工會發起，因為職業工會是不同公司的勞工組織的工會。

勞動部則於會中釋出善意回應，表示有意願修法增列罷工預告期，但天數仍要再研議，不過，針對罷工預告期修正，目前大多是交通委員會委員提案，修正民用航空法中做適當的預告，勞動部會予以尊重。

另外，工商團體也在會中表達基本工資「能不調就不要調」，在時薪部分，工商團體認為已經連續調升了 30% 以上，今年景氣不好，加上美中貿易戰影響，希望勞動部能體會企業經營不易。

現行基本工資為時薪新台幣 150 元、月薪 2 萬 3100 元，勞動部將在 8 月 14 日召開基本工資審議委員會，討論是否調漲基本工資。勞動部表示，仍希望能擺脫低薪困局、照顧邊際勞工，透過基本工資審議委員會得到最好的結果。