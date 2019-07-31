上緯投控出售上緯新能源95%股權 最快年底前貢獻部分收益

上緯投控 (3708-TW) 今 (31) 日公告，已與美國能源開發公司 Stonepeak 簽約，出售 95% 上緯新能源股權，並保留 5% 股權與 1 席董事，交易金額約 2598 萬美元至 1.01 億美元，處分收益約 914 萬美元至 8463 萬美元 (約合新台幣 2.84 億至 26.3 億元)，將分三階段入帳，最快今年底前，就可望部分貢獻收益表現。

上緯董事會 6 月 20 日決議，因已完成階段性目標，將出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 100% 股權，給歐美能源公司，在接觸許多買家後，最終決定與美國能源開發公司 Stonepeak 簽約，並爭取到保留 5％股權與 1 席董事，以利台灣本土離岸風電開發及建置經驗傳承，且後續也能依照認列風場相關收益。

上緯投控發言人蔡澤明表示，此次交易將依股權交割、風場籌資進度、工程進度及竣工等條件，分為三階段認列收益。若從一般股權交割時程約 3 至 6 個月來推算，加上海能風電聯貸案原就預定於第 3 季完成，前兩階段的收益，最快年底前就可望貢獻獲利表現。

Stonepeak 成立於 2011 年，總部在美國紐約，2018 年 6 月管理資產超過 150 億美元，主要投資範疇為可再生能源、基礎建設與通訊，主要投資地區在北美，此次併購為其跨入亞洲再生能源市場的第一步。

上緯投控表示，Stonepeak 將以上緯新能源為發展平台，擴大投資台灣離岸風電，並將上緯新能源經驗發揚光大，跨足到日本、韓國、東南亞等亞洲再生能源市場。且 Stonepeak 投資後，風場資金更充裕，且開發團隊不變，將能確保海能風場如期完成。

上緯已完成海洋風電示範機組，為台灣首座離岸風電，發電機運轉順利。海洋風電第二階段目前施工中，7 月 24 日已成功於苗栗外海安裝首支風機，預計年底完工。而海能風場則將於明年施工、同年完工，上緯將持續與南龍區漁會及漁民發展共存共榮的漁業合作，對台灣離岸風電深具信心。

