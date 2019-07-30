高盛調高S&P 500指數年底預估 預期2020年將再上漲10%

高盛週二調高 2019 年底 S&P 500 指數目標 3% 至 3100 點。但因經濟活動與獲利率展望疲弱，高盛調降了 S&P 500 企業的每股獲利預估。

在一份研究報告中，高盛調降 2019 年該指數所包含企業的每股獲利預估 6 美元。今年初，高盛預估 2019 年每股獲利成長約 3% 至 6%，但現在預期獲利成長將落在預估範圍低檔。

高盛分析師柯斯丁 (David Kostin) 說：「近來經濟成長低於趨勢水平，油價於狹幅整理，關稅的不確定性尚未消退，因而調降企業獲利預估。」

儘管獲利下滑，分析師仍預期股市將進一步上漲。S&P 500 新的目標價格，相當於 2019 年全年上漲 24%。該銀行並預期 S&P 500 到 2020 年底目標為 3400 點，較 2019 年底目標上漲 10%。

「2019 年，Fed 的鴿派傾向推升了股市上漲，我們預期低利率將會持續支撑高於平均值的股價，」該報告說。

分析師預期，美國股市十年之久的多頭走勢，今年將會持續，也將突破上週所創的歷史高點。週一，S&P 500 收於 3020 點。

投資人預期，週三，聯準會 (Fed) 將降息一碼，部份分析師甚至預期，年底前，Fed 將進一步降息。

高盛分析師預期，寬鬆的金融情況當能拉抬美國經濟成長。6 月，美國經濟成長僅 1%。

2020 年，預期美國與全球經濟成長將溫和上升，因而 2020 年的股市展望更加看漲。高盛分析師預期，美國 GDP 成長將會加速，預估 2019 年第三季 GDP 成長 1.7%，到 2020 年第二季，預期 GDP 成長將上升至 2.5%。