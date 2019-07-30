全台逾7萬家公司 短繳補充保費21億元

健保署今（30）日公布 2017 年補充保費查核結果，發現全台有 7 萬多家公司行號，短繳高達 21 億元，其中以雙北、宜蘭地區最嚴重，健保署表示，將在 10 月底前一一開單催繳，否則將移送行政執行，強制繳納。

為提升健保費負擔的公平性，依健保法規定，保險對象除每月需依規定繳納一般保險費外，如有經常性薪資以外的高額獎金、兼職所得、執行業務收入、股利所得、利息所得、租金收入等 6 項所得或收入達一定金額以上，應另外繳納補充保險費，由扣費單位於給付時扣取並彙繳健保署。

健保署表示，除透過電話、發函、舉辦說明會等管道加強輔導外，2015 年起每年都會取得外部資料，經比對勾稽扣費單位申報資料後，進行補充保險費查核。

根據結算結果，2017 年有 7 萬多家公司行號，應補繳補充保費約 21 億元，其中，以投保單位薪資部分積欠 16 億元最多，其次為兼職所得 1.8 億元，高額獎金則為 1.6 億元。健保署指出，部分人員流動率大的公司行號，常出現交接不完備，因此會有短繳補充保險費的情形。

健保署提醒，查核作業各分區業務組都會先發函檢附查核名冊及相關資料供投保 (扣費) 單位檢視確認，如有疑義可檢附證明文件向所轄健保署各分區業務組申復更正應補繳金額，並請於收到繳款單後，於期限內繳納。