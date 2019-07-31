搶暑假追劇商機 LiTV祭二大好康 最低1元銅板價

瞄準暑假追劇熱潮，LiTV 線上影視推出二檔古裝大戲《長安十二時辰》及《九州縹緲錄》，並祭出二大好康方案，不僅有「頻道全餐」首月只要 1 元，另外針對重度追劇狂人，「豪華組合餐」可享買一個月送一個月。

LiTV 表示，暑假期間祭出好康方案，獨家與中國信託銀行聯合推出中信卡友優惠方案，即日起至 8 月底「頻道全餐」首月只要 1 元，期滿續訂每季 488 元，每天只要 4 元，讓你用銅板價追劇整個夏天。

另外，專為重度追劇狂人推出的優惠方案，凡為上海商銀及彰化銀行指定信用卡卡友，「豪華組合餐」買一個月送一個月，LiTV 連看兩個月只要 299 元。

LiTV 表示，《長安十二時辰》在大陸「限古令」的束縛下，突破重圍開播後交出亮眼成績單，甚至被封為媲美《瑯瑘榜》的最強神劇，卡司陣容堅強，由雷佳音、TFBOYS 易烊千璽主演。

演技派男星雷佳音出道長達 10 幾年，累積不少好作品，這次在劇中飾演死囚，有大量的武打戲，且大多都親自上場，可以說是一路打到底。小鮮肉 TFBOYS 易烊千璽，則在劇中飾演一位天才少年，與雷佳音對戲互飆演技，亮眼的表現也受到網友高度推崇。《長安十二時辰》LiTV 與大陸同步播出，每周播出後都引爆觀眾討論度，大獲好評。

另一部《九州縹緲錄》是大陸少見集結暴力與血腥與震撼場面的古裝奇幻劇，由劉昊然、宋祖兒、陳若軒主演，其故事以虛擬的九州為背景，劇中場面磅礡，一場場的畫面都抓住觀眾眼球與情緒。劇中 3 位主演彼此間的青澀愛情也成為另一看點，尤其劉昊然和宋祖兒在劇中顏值演技齊飛，看點十足。