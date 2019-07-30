外資葫蘆賣啥藥？ 摩台結算看尾盤！

本周堪稱國際財經訊息的關鍵周，美中貿易上海磋商今天登場，市場靜待美國聯準會是否如預期降息，加上與台灣電子股關係密切的蘋果，財報也將在台北時間 8 月 1 日出爐，台股也呈現量縮橫盤待變，但今天先登場的則是 7 月摩台指結算，外資葫蘆裡到底賣啥藥？今天摩台結算關鍵，還是得磨到尾盤才開牌！關鍵點位仍為 10849、10888 與 10914 點。

大盤短線雖壓抑在 10900 點之下，但距離關鍵密碼 10888 也僅有幾點之差，10888 成為短線多空攻防重點。多頭如能站穩 10914 點，將有機會續往 10946、10961 挑戰，仍未放棄再衝關 11000 點，但如 10888 未能守穩，需提防往 10849 回測，如棄守 10849 點，則多空控盤權易位。

在台指期部分，多空角力關鍵仍在 10800 點，如能站穩 10812、10831 點，將有機會軋空。而 10777 點則是 10800 關卡下方護城河，下方多空分界則是 10748 點，不宜棄守。

電子族群包括 5G 相關、半導體設備，以及 DRAM 等，仍是盤面人氣指標，不過在大盤震盪過程中，包括蘋概、被動元件，甚至連太陽能族群，也都出現輪動。短線上只要輪動火種不熄，未出現各次族群全面回檔，均傾向由多方控盤。選股的原則，仍然是高檔爆量，請先停看聽，不宜再搶進，短套風險將大增。

除電子族群外，中元節前的食品股，以及緊跟鎳價波動的不鏽鋼族、金價相關族群、散裝航運族群，甚至營建資產股等傳產類股，是否也有機會輪動，短線也可留意。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)