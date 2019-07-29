中小企加速投資再添1家 朝宇航太斥5億元開發園區

繼上周台商回台投資逼近 5000 億大關，中小企業方案也相當熱絡。經濟部投資台灣事務所今 (29) 日再通過航太產業小尖兵朝宇航太科技審查，將投資新台幣 5 億元，開發「宇揚航太科技產業園區」，可望帶動 270 個就業機會，後續還有 10 多家正排隊審查。

經濟部表示，航太產業成長前景看漲帶動，台灣多家金屬精密零組件製造商，已切入航太領域生產相關零組件，形成供應鏈完整產業聚落。

朝宇航太是全台前 10 大螺絲廠朝友工業跨足成立，以航空器發動機零組件及機體結構件等為主要產品，擁朝友 40 年豐厚實力當後盾，具備研發、製造、特殊製程、品保、物流與銷貨服務的全製程專業能力，

經濟部指出，朝宇航太不但陸續取得航太大廠系統認證、多項航太特殊製程認證等肯定，更是國內第一家取得 AS9120 (航太物流經銷) 及 AS9100 (航太品質管理系統) 雙重航太品質認證的廠商，獲得全球商用飛機發動機大廠在亞太地區製造與銷售服務核可。

經濟部投資台灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」第 2 次聯審會議，通過朝宇航太投資 5 億元開發「宇揚航太科技產業園區」，盼藉此擴廠計畫提升國際大廠客戶與供應鏈廠商信任，使國內航空產業供應鏈及周邊支援產業更加完整。