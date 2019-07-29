砷化鎵大廠穩懋明法說 市場聚焦三個重點

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 將於明 (30) 日召開法說會，將公布第 2 季財報及本季展望，由於各手機品牌廠陸續推出 5G 手機，帶動手機功率放大器 (PA) 需求提升，市場關注 3 大重點，客戶需求、5G 發展及下半年展望、另外還有產能規劃與建置進度。

法人表示，本季邁入傳統電子業旺季，各大品牌廠陸續推出新品，有助手機功率放大器 (PA) 需求成長，但先前美中貿易戰尚未落幕，終端市場需求動能是否實質恢復，法人將高度聚焦客戶需求。

隨著全球邁入 5G 時代，各國積極布局 5G 通訊網路，包含韓國、美國、瑞士、英國、義大利、西班牙等國，陸續有運營商開始提供 5G 商用服務，中國提前釋照，部分業者也開始推出 5G 手機，台灣方面也將加速 5G 基礎建設，工研院日前宣布將攜手 18 家廠商，共同打造 5G 基地台生態系，其中 1 家正是穩懋。

穩懋近期也被外資、研調機構點名，可望受惠來自華為的訂單提升、蘋果對 PA 規格需求增加，及產品利潤也同步上揚，有助營運表現，美林證更將穩懋目標價，上調至 300 元，

董事長陳進財日前股東會指出，對下半年展望樂觀，認為傳統旺季到來，本季將優於第 2 季，第 4 季營運看來也不壞，全年將可較去年小幅成長，法人表示，本次法說同樣關注公司是否改變下半年看法。

另外，穩懋先前訂下月產能要達 3.6 萬片至 3.7 萬片的擴產計畫，預計本季就能達陣，後續是否持續擴產因應需求，同樣值得留意。

穩懋今年第 2 季營收 44.53 億元，季增 23.34%、年減 2.5%，累計今年上半年合併營收 80.63 億元，年減 10.72%。