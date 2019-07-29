看好林口「含金量」潛力 3國銀今年來先後搶進東林口增設分行

林口新市鎮在機場捷運、工業區、科技園區等利多加持下，加上生活機能成熟，吸引銀行陸續進駐，今年以來，國泰世華、中國信託等陸續在東林口新設分行，瞄準當地家庭與退休理財需求，以企金企業見長的台企銀，也將原吉林分行遷址至東林口，鎖定工業區與科技園區融資。

林口地區受惠機場捷運通車讓交通網路更臻完整，由於鄰近五股、泰山地區土地取得成本相對便宜，加上桃園市人口迅速成長，加速帶動人口與產業群聚效應，串起長庚生活圈、樂善科技園 (A7 產業園區) 區到新北影視園區產業蓬勃發展，以及北北桃生活圈。

台企銀相中林口工業區與科技園區等產業聚落，將原本位於台北市的吉林分行遷往東林口分行並於今 (29) 日重新開業上路，分行位置坐落於桃園市龜山區文化二路，緊鄰林口工業區樂善科技園區 (A7 產業園區) 與新北影視園區，距離林口長庚醫院步行也只要 2 分鐘，人潮眾多是企業辦公、新創產業的群聚地。來往人潮多。

台企銀董事長黃博怡表示，台企銀民國 71 年起就在林口設立分行服務當地民眾，深耕林口地區已超過 30 年，深獲在地中小企業肯定，考量桃園龜山及林口地區人口與商業活動逐年成長，業務量也跟著增加，為強化對中小企業服務的深度及廣度並擴大服務範圍，因此決定在林口設立第二家分行，滿足當地融資與理財需求。

國泰世華銀行東林口分行位於人口稠密的文化三路一段，與三井 OUTLET 商圈比鄰而居，看好林口地區交通與生活機能便捷，商辦與住宅持續增加，可望帶動金融需求成長，因此繼 2013 年成立林口分行後，今年新設東林口分行，目前全台分行家數共 165 家。

中國信託也看好林口的企金與消費商機，今年 2 月擴大林口地區經營據點，繼林口分行後增設東林口分行，地點位於中山路上，緊鄰三井 outlet 商圈與龜山、林口兩大工業區。

中信銀表示，看好林口地區的人流與商業發展潛力，可望延伸至家庭理財業務，東林口分行打造供家庭式空間體驗，並設立 VIP 諮詢室，鎖定當地家庭理財市場。