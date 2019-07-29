總太「共好Melody」今正式動土 年底前密集交屋潮挹注營收

建商總太地產 (3056-TW) 台中北屯新建案「共好 Melody」推出銷售達 6 成後，今 (29) 日正式動土，工期預計 2 年半到 3 年，總太主管指出，總太預計年底前推出「總太 2020 二期」案，預估總銷約 65 億元，下半年還有「總太美樂地」等案，將進入密集交屋入帳期。

總太地產上半年營收 1.99 億元，年減 89..98%，主要以餘屋銷售入帳為主，市場密切注意第 3 季起的交屋、入帳動向，市場估，第 3 季總太地產交屋入帳個案包括台中市北屯區大十期的「美樂地」、「織築」及東區「東方紐約」等 3 建案，總銷金額 45 億元，為下半年總太地產的營收重點；其中，最重要的「美樂地」總銷 28 億元，為 100% 完銷個案。

總太今天動工的「共好 Melody」案，總銷約 20 億元，興建地上 15 樓、地下 3 樓純住家，總戶數為 280 戶，預計 2022-2023 年間完工交屋，推出至今已銷售達 6 成。

此外，總太的今年重點大型建案「總太 2020 二期」，預計也將在年底前正式推案。

總太地產日前以 38.02 億元金額，標下台中市政府進行標售的北屯太原段 140 地號，總面積達 1.13 萬坪建地，換算每坪 33.55 萬元，溢價率 11.29%，總太取得此建地預計明年推案，預計總銷將突破 100 億元。

總太地產 23 日由台中市政府標下的建地，規劃 2020 年推案，在大型基地的有利條件下，規劃推案總戶數將達 1000 餘戶，預計總銷金額突破 100 億元。