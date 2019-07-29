【國票期貨】台指評析-投資人觀望台指期震盪

◆行情面

期貨市場:

台指期下跌 6 點或 0.06%，收在 10782 點。電子期下跌 0.85 點或 0.19%。金融期下跌 1.4 點或 0.11%。非金電期上漲 12 點或 0.10%。

籌碼動向:

台指期未平倉餘額，自營商偏空調整 57 口，累計為淨空單 3,131 口；投信偏空調整 9 口，累計為淨空單 23,717 口；外資偏空調整 41 口，累計為淨多單 40,511 口。

價差表現:

台指期逆價差 103.73 點，價差縮小；電子期逆價差 3.35 點，價差擴大；金融期逆價差 20.83 點，價差擴大；非金電期逆價差 137.44 點，價差縮小。

◆技術面

在本週關鍵的聯準會利率決議及中美第 12 輪貿易談判之前，台股市場觀望氣氛濃厚。週一台股在蘋概股走弱之下，再度陷入狹幅整理，終場小跌作收；期貨方面同樣是震盪整理，終場收十字星線。以日 K 來觀察，週一台指期早盤跌破 10 日均線，但多方隨即拉回，顯示下方十日均線有撐，然而 Vix 指標波動向上，故建議投資人以高檔震盪來看待行情。

◆期貨日線



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