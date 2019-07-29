【永豐期貨】台指選擇權盤後－觀望中美談判狀況 台股量縮震盪收平



◆期貨走勢

台指期週一下跌 6 點至 10782 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 103.73 點，電子期逆價差擴至 - 3.25 點，金融期逆價差擴至 - 21.63 點。現貨部分，三大法人賣超 51.62 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 107 口至 13663 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 41 口至 40511 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 276 口至 5925 口。

週五 Google、星巴克等公司企業財報強勁，激勵美股走高，S&P 與 Nasdaq 分別上漲 0.74%、1.11% 刷新歷史新高，道瓊指數則小漲 0.19%，但費半指數則呈現開高走低小跌 0.02%，台積電、聯電 ADR 跌幅分別為 0.37%、2.82%。週一日韓股市早盤表現相對疲軟，拖累 8 月台指期早盤開盤下跌後向下修正至 10750 之下，所幸現貨開盤震盪後有買盤進駐台積電、鴻海等電子權值股，而台塑化收漲 0.94% 為相對撐盤要角。終場加權指數開低走高小跌 6.25 點或 0.06%，收在 10885.73 點。整體而言，今天台股持續呈現狹幅震盪且量能縮減，市場普遍還是靜待本週的中美談判與 Fed 的貨幣政策動向。

◆選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10750~10900 點擴至 10800~10950 點，壓力支撐區同步上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 升至 1.2。以上幾項選擇權籌碼面較有利多方，但須留意 VIX 指數增加 0.79 至 13.41，且外資持續加碼 Buy Put 部位，避險情緒有升溫跡象。 (永豐期貨研調)



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