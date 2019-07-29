【華冠投顧】國際消息不斷!台股會受到影響嗎?

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、2461 光群雷

◆台股盤勢分析:

台北股市早盤下跌 - 19 點開出，在欠缺人氣主流下；加權指數就在平盤附近狹幅震盪，終場小跌 - 6 點作收，收在 10885 點，成交量 1044 億。

FED 決策前夕… 台股一如我們上周的預期呈現膠著；外資持續賣超台股 - 46 億，顯示目前就是一場內、外資大戰。加權指數今天低點離月線僅 22 點，基本上目前台股結構沒有改變；因此，延續我們的規劃。權值股上周預估不會有積極買盤，短線只有中、小型股零星點火；所以『回測月線』看法不變。

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

6191 精成科、6472 保瑞、6558 興能高、5469 瀚宇博、3691 碩禾、2316 楠梓電、3380 明泰、2344 華邦電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

1439 中和、4414 如興、3527 聚積、3454 晶睿、6158 禾昌、3041 揚智、4953 緯軟、8299 群聯、2442 新美齊… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

