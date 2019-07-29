【華冠投顧】國巨，好事多磨！磨的越久，飛的越高

美、中雙方已見落實六月底的『川習會』之共識。日前已有數百萬噸美國大豆，啟程運至中國，而其他中國企業也依市場需求狀況，對於其他的農產品陸續詢價當中。而上周川普也見了科技業高層，準備放寬對華為的出口禁令。這是個好的開始，也為明天即將展開的中、美貿易復談，預先做好準備。

此趟談判將地點改在上海，或許是中國希望藉以淡化政治色彩吧！因上海是經貿中心，而北京是政治中心。先前一直都在北京舉行，換個地點也換個氣氛，或許會個突破性的進展也不一定。另外，這次談判，中方加入了一個新成員，商務部長『鍾山』；這號是強硬派的代表性人物。這似乎有要跟美方的鷹派代表『萊特希澤』（Robert Lighthizer）相抗衡的感覺。

最終一切的發展將如何？不需去猜測，大家就靜觀其變吧！配合後續的發展，我們再順水推舟，伺機因應了！

雖市場預期此趟應不會有重大的突破，只要雙方取得些微的進展即可，沒有寄望太多；但有一個好的開始，總比沒有好吧？而此次的談判結論，將為後續在華盛頓持續舉行的下一輪磋商進行鋪路。

依此觀之，這對於股市會有多大的助益呢？也著實令人懷疑。不過，我的意思絕對不是說，從此刻開始股市將『一蹶不振』；而是，後續仍須觀測，股市大趨勢的動向再做定奪。

本周另一焦點置於，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議上，日期訂在 08/01，臺北時間 02：00。國際貿易問題不斷加上通膨率也仍維持在低水位，美國經濟未來將面臨的風險不斷提升之下，多數經濟學家預期，本次的利率決議將會降息一碼。

大盤依據 07/25 之述『台股近期來到上方反壓之後，目前位居高位區整理，未來一周可觀測下方 10840-10777 支撐區力道之強弱。』今日最低來到 10863，已漸逼近該區間。而台股目前的水位又來到五月初的起跌區，上方反壓仍不容小覷。

我們持續關注的 2327 國巨，仍位居低檔徘徊，目前形成一個『頭肩底』頗具上攻之氣勢。另外 2317 鴻海，上周除息之後持續橫向整理，我們上周預期之下方目標區，仍有機會抵達，後市之推演軌跡，見下圖。

◆近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：