【日盛投顧】盤後分析－量縮橫盤震盪



◆盤勢分析

1. 雖然上周五那斯達克與標普再創歷史新高，但投資人仍關中美談判的進展與 FED 月底是否降息，日韓貿易戰加劇，周一亞股走勢蹣跚，台股開低後震盪，午盤 2454 聯發科帶動大盤由黑翻紅，惟尾盤權值集體下挫再度紅翻黑，收盤報 10885.73 點，下跌 6.25 點，跌幅 0.06%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小紅 K 棒，指數在 10 日均線與月均線間整理。

(2) 量能：成交量縮至 1,045.60 億元，呈現量縮整理。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體翻負。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 51.59 億元；外資 - 46.99 億元、投信 + 4.31 億元、自營 - 8.91 億元。

3.OTC 指數開高走低，收最低，終場下跌 0.37%。目前上檔壓力為前波高 144.8 點，下方支撐為 140 點關卡。

◆量縮個股表現

1. 太陽能：3691 碩禾積極投入電動車電池市場，負極材料產線將於 3Q19 開出，正極材料也將於 4Q19 投產，激勵周一股價長紅創 10 個月新高；帶動 6244 茂迪、4934 太極攻上漲停，3576 聯合再生則上漲超過 5%。

2. 散熱模組：中國 5G 手機正式在月底陸續上市，散熱族群高檔震盪，3324 雙鴻、3017 奇鋐、6230 超眾股價逆上揚。

3.PCB：受到下半年旺季的到來，華新集團因本業獲利加集團股利收入 6191 精成科、5469 瀚宇博仍是類股強勢指標，帶動 3049 和鑫與母公司 1605 華新股價走高；此外，2316 楠梓電、6153 嘉聯益、6278 台表科站穩紅盤。

4. 食品：由於進入銷售 (中元 + 中秋) 旺季，1215 卜蜂股價創波段新高；1210 大成即將挑戰前波高點。

5. 操作建議：市場靜待後續華為與 FED 動作，台股仍受制 10800~11000 點平台壓力區，指數區間震盪概率大，仍以個股表現為主。選股方面，短線進出以散熱、PCB、面板等人氣焦點。

