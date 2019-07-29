【華冠投顧】觀望氣氛濃厚 台股依舊抗跌



◆大盤解讀

明後兩天就是聯準會利率決策會議，觀望氣氛加重下亞股普遍走跌，其中南韓和香港重挫逾 1% 改寫波段新低，而台股挾軋空優勢下依舊抗跌，終場僅小跌 6 點，成交量縮至 1044 億元。

上櫃指數盤再創新高 143.73 點，非常接近頸線 144 點，賣壓自然也就開始加重，加上聯準會前夕主力也考慮先將部分持股獲利了結，導致上櫃指數形成開高走低，終場下跌 0.37% 並收在全場最低點。

聯準會會議結果預估將在台北時間 8/1(四) 凌晨 1、2 點公布，從芝商所 FedWatch 資料顯示，降息 1 碼機率約佔 8 成、降息 2 碼則為 2 成，無論最終結果為何，勢必影響下半週台股動向。

◆操作策略

我認為聯準會利率決策對股市的干擾只是一時，或許短期內會影響指數和權值股，但是中小型股最終還是仰賴基本面來定勝負。8 月初不僅要公告 7 月營收，而且還要公告半年報獲利表現，所以績優中小型股要趁拉回找買點，甚至財報夠好的根本不會拉回，直接就往上走。

收盤大漲 9% 而且收在全場最高價。股價才 10 幾元而且成交量數萬張，輕輕鬆鬆就能入手而且流動性非常夠。這檔低價股上半年 EPS 來到 0.71 元較往年大幅成長，不僅本業大幅改善而且還開始多角化跨入商辦領域轉機性十足，同時外資、大戶和內部人持股都在增籌碼相當穩定，值得大家好好留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

