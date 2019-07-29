【華冠投顧】台股月線守支撐、貿易戰火仍未竭



◆大盤趨勢

加權指數雖今天量縮，但是整體斜率並沒有改變，反而是在月線附近看見買盤，接近 12 點的時候，盤勢反轉向上翻紅表現。不過，今天多數電子股拉回整理，蘋概股表現不盡理想，加上本周美國蘋果將公佈財報以及未來預測，供應鏈拉回整理，顯見市場仍存在疑慮，不過盤面上，仍有少數個股帶量上漲，出現個股表現行情。櫃買指數方面，今天指數出現新高點，雖主流電子股拉回，但太陽能、記憶體、醫藥等出現帶量買盤，反而提供支撐力。8 月份開始，櫃買指數的年線扣抵值，將開始步入低檔區，櫃買權指數股若本周拉回，不妨觀察支撐點位，後續整理而之後，有機會在 8 月中旬表現。

◆類股動向

今天強勢族群以太陽能為主，包括 3591 碩禾、6244 茂迪、4943 太極等攻高漲停板，線型則以碩禾、茂迪接近整理尾聲。另外華新集團群起向上，6191 精成科、3049 和鑫、5469 瀚宇博帶量大漲，精成科則是鎖住漲停板。集團股作帳，後續仍有機會延續，唯線型多空不同，年線仰角向上的個股，後續仍有機會表現。另外，學員上周佈局的 6153 嘉聯益，今天帶量再創新高點，雖身為蘋概族群的一員，但由產能較大、學習曲線優化，已有轉移陸廠概念股的情況，後續不妨多加觀察。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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