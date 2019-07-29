逾9.5萬人湧進參與全民退休投資 彭淮南也親自報名

超過 9.5 萬人報名「好享退」全民退休投資專案，報名只剩最後一天，就連前央行總裁彭淮南也用親自報名參加，表示對專案的肯定。隨著報名接近尾聲，基富通提醒，報名只到明 (30) 日，截止時間一到將不再開放。

央行前總裁彭淮南特別指出，「人不理財、財不理人」，加強民眾金融理財教育，並瞭解財富管理十分重要。尤其國人儲蓄率偏高，對投資理財偏保守，對市面上的理財商品多不瞭解，為保障老年經濟生活，提升國人對財富管理重要性之瞭解，有其必要性，建議可透過不論是財富管理業者或專業機構的課程，增進民眾的相關知識。

基富通董事長林修銘表示，「好享退」專案主要以定期定額、長期投資為退休做準備，推出以來受到熱烈討論外，更吸引廣大民眾參與。目前專案報名人數已突破 9.5 萬人，且愈接近報名截止日 (7/30)，不僅報名民眾愈大幅度增加，包括來電或來信詢問都出現倍數成長。

林修銘強調，「好享退」專案報名只到 7 月 30 日，時間一到報名就會截止，且該專案的報名不會延長，意味若沒有在截止日期前完成報名的民眾，未來也沒機會參加。專案內有安聯、國泰、群益投信 (依筆劃) 規劃九檔為國人退休準備量身訂做的產品，依照不同的風險承受度，或距離退休的時間，民眾都能簡單找到適合的標的，選定標的後只要透過長期且紀律的定期定額投資，就能開始落實退休準備。

基富通表示，由於報名太過踴躍，為了讓趕在最後報名參加的民眾也能參加，只要明天以前完成報名的民眾，只需於 9 月 30 日前完成基富通開戶及設定基金申購契約即可享有專案參與資格。民眾於 10 月 28 日以前首次扣款成功，且連續扣款成功 24 個月，便可享有免申購手續費及低經理費優惠。