台股盤前－美股上週僅費半收黑 本周利率會議前市場觀望氣氛濃

台股上周五 (26) 日，受全球股市拖累，加權股價指數終場下跌 49.43 點、收在 10891.98 點，失守 5 日均線及 10900 點關卡，成交值 1108.4 億元，周線收黑，雖然美股上周表現亮眼，那斯達克、標普 500 指數續創下歷史新高，但市場聚焦美國聯準會本周是否降息，以及貿易戰進展，觀望氣氛濃。

美股四大指數上周五表現，在企業財報、第 2 季 GDP 優於預期的消息激勵，道瓊指數上漲 51.47 點或 0.19%，收 27192.45 點；那斯達克指數上漲 91.67 點或 1.11%，收 8330.21 點；標普 500 指數上漲 22.19 點或 0.74%，收 3025.86 點；費城半導體指數下跌 0.26 點或 0.02%，收 1593.86 點。

晶圓代工龍頭台積電傳出在客戶急單帶動下，下半年 7 奈米訂單供不應求，有意追加產能，據悉，主要急單客戶為受惠今年以來比特幣反彈的挖礦大廠，台積電日前招開法說會時表示，今年資本支出方面，估計將支出金額將超過原預定的 110 億美元，對於全年展望，雖並未提出評論，但外界預估台積電整體表現會優於晶圓代工平均值。

而受到蘋果下半年即將推出新機，鴻海集團傳出在中國的代工廠區持續進行招工作業，以因應人力需求，不過市場仍保守看待今年蘋果手機的銷量，主要受今年整體大環境不佳，部分果粉選擇等待明年的 5G iPhone。

產業消息方面，記憶體大廠威剛上周找來 NBA 球星林書豪站台，宣布大舉拓展電競市場，而記憶體市場近來受日韓貿易戰影響，加上大廠相繼表明欲擴大減產幅度，本季進入電子產業需求旺季，產業供需結構可望明顯改善。雖然近期市場對於日韓貿易戰因素帶動的市況轉佳，除了威剛，包含華邦電、旺宏等記憶體大廠，也紛紛釋出看好下半年營運會優於上半年的展望。

國際局勢方面，上周末香港民眾再次舉辦遊行走上街頭，卻演變成嚴重的警民衝突，至少造成 16 人受傷送醫、近 50 人遭警方拘捕，而中國國務院新聞辦公室宣布將於今 (29) 日下午 3 點舉行新聞發布會，由港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎表達對香港當前局勢的立場和看法。

另一方面，美國、中國雙方代表將在 30 日於上海進行新一輪的貿易協商，美國聯準會也將在 30 至 31 日召開利率政策會議，雖然商務部日前公布第 2 季 GDP 仍優於外界預期，顯示美國景氣放緩程度低於預期，但市場預期仍預期降息 1 碼的機率仍高。

法人表示，本周市場觀望氣氛濃厚，包含蘋果財報、美國聯準會降息、美中新一輪貿易協商等，短期之內，台股恐面臨量縮震盪整理，加上前波萬一關卡仍有壓，建議可先留意具題材個股。