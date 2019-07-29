◆盤勢分析

1. 上週五因美國 GDP 數據優於預期，加上 Alphabet、星巴克等企業財報亮眼，推升科技股與消費類股走高，終場那斯達克、標普指數刷下歷史新高，收盤美股四大指數漲跌幅介於 - 0.02~1.11%。其中，科技指標股谷歌 (Alphabet) 上漲超過 9.62% 表現最佳，AMD、NVIDIA、APPLE 小漲，台積電 ADR 小跌 0.37%。

2. 由於前一交易日美股收黑，台股上周五開低走低，權王 2330 台積電與股王 3008 大立光拉回整理表現不佳，加上電子與傳產同步走弱，指數再度跌破 10900 點的整數大關，收盤報收 10891.98 點，下跌 49.43 點，跌幅 0.45%。目前指數多方指標維繫在兩王的表現，內資多方指標仍是 PCB、散熱為主。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收小黑 K 棒，暫時守穩在 10 日均線之上。

(2) 量能：成交量縮至 1,112.97 億元，呈現量縮拉回。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 53.97 億元；外資 - 51.25 億元、投信 3.41 億元、自營 - 6.13 億元。

4.OTC 指數開低緩步走升，收 140.97 點，下跌 0.6%，呈現量縮高檔整理的型態，相對加權指數走勢強勢。目前上檔壓力為前波高 144.8 點，下方支撐為 140 點關卡。

5.IP 智財：2330 台積電法說釋出後續展望佳，加上中國晶片的本土化推動，IP 智財股受市場資金青睞，3443 創意、3035 智原維持高檔走勢，後續可以留意 6643M31、6533 晶心科。

6.PCB：受到下半年旺季的到來，華新集團發動攻勢 5469 瀚宇博、6191 精成科表現強勢，帶動母公司 1605 華新股價上漲超過 6%；此外，2316 楠梓電、3037 欣興、6213 聯茂、6278 台表科站穩紅盤。

7.5G 商機：工研院宣布攜手 18 家台廠打造 5G 基地台生態系統，激勵相關的個股表現亮眼，網通設備 6166 凌華法說釋出好消息周五領攻，帶動 5388 中磊、3380 明泰呈現上漲；PA 3105 穩懋開低走高。

8. 汽車：2201 裕隆汽車，早盤緩步走高，收盤上漲 5.5%，快步完成填息；2228 劍麟 2Q19 營收創單季新高，且波蘭新廠 2020 年投產，股價再創波段的新高價。

9. 操作建議：市場靜待華為事件後續發展與 FED 月底動作，短線台股仍受制 10800~11000 點平台壓力區，加上成交量能無法放大，指數區間震盪概率大，仍以個股表現為主。選股方面，短線進出以散熱、PCB、5G 等人氣類股。

10. 全新 Q2 獲利創 3 年新高：2455 全新公告第二季財報，稅後純益 1.44 億元，季增 57.6％、年增 3.5％，創近 3 年來單季新高，每股盈餘（EPS）0.78 元，毛利率 41.42％，年增 2.9 個百分點；上半年稅後純益 2.34 億元，EPS 達 1.28 元。

11.8 月盤價看漲 大成鋼、新光鋼帶勁：國際鎳價走升，鋼廠成本激增，印尼最大不銹鋼廠青山集團率先調漲熱軋不銹鋼，加上貿易戰緩和，市場增補庫存需求動能轉強，預期國內不銹鋼上游大廠 9957 燁聯、2035 唐榮本周開出的 8 月內外銷盤價可望大漲，包括熱冷軋產品，每公噸有調漲 4,000～5,000 元的空間，漲幅 7％～8％左右。有望帶動下游包括 2007 燁興、2027 大成鋼、2030 彰源、2031 新光鋼、2032 新鋼、2034 允強等族群，可望跟進調漲而受惠，增添第三季營運動能。

12. 櫃買業績發表 七連發：為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及產業等多樣化主題，日期分別為 8 月 12 日、16 日、20 日、21 日、23 日、27 日及 28 日。各場主題依序為富櫃 200（一）、富櫃 200（二）、電機機械、卓越公司治理、生技醫療、櫃買特色以及半導體應用，而與會公司分別為由田、鐿鈦、醫揚；鼎翰、亞泰、邦特；恒耀、直得、桂盟；東洋、杏一、普萊德；聯合骨科、寶利徠、豪展；德麥、旭然、岱稜；杰力、環宇 - KY、品安等，計有 21 家上櫃公司參與。

