【華冠投顧】跌?主流仍在免驚 下週主流看誰?

2019.07.26 盤後分析

#大盤短評：多方強勢關鍵看 07/11 低點 10799，若破留意轉弱。

#盤勢分析

昨晚美股不平靜，耐久財訂單優於預期 + 歐洲央行偏鴿，讓市場擔憂下週利率決議降息預期下降，畢竟將怎兩週數據來看，降息真的太牽強，但若如月初鮑爾所說的擔心全球景氣狀況，那我想歐洲的 PMI 數據持續疲弱可能是他降息的好藉口。不過在我看來，美股只是漲多回檔，道瓊跌百來點也沒破壞結構，台股就是持續看好 10799 防守。從總體觀察要留意的則是開拓重工為基礎建設的大型機具製造商，也被視為景氣的「金絲雀」後續的經濟數據仍然需要密切留意，同時下週三的聯準會降息狀況為短線觀察重點，另外也觀察到，儘管股市持續強勢，但視為避險商品的黃金並沒有出現明顯的修正，種種警訊仍然需要留意。

回到台股，儘管今天下跌 49 點，但主要修正在權值股，光 2330 台積電就貢獻將近 30 點跌幅，3008 大立光也下跌 2.5%，但是個股族群方面持續健康輪動，對盤勢還是屬於正向發展，今天雖然同時收破昨天力守的 5 日線以及 10 日線，但就盤勢而言，關鍵點還是看 07/11 低點 10799，不破都站多方思考。

#個股方面

盤面強勢族群還是在 5G 相關進行內部輪動，指標股 3596 智易昨天大量法人有出貨現象，今天勉強守住周二大量區低點，留意若破陷入整理機會大，6285 啟碁本周雖然漲幅相對不大，但外資連六日買超持續可以留意，5388 中磊今天則是接棒帶量大漲；PCB 上游銅箔基板方面 6213 聯茂、6274 台燿、2383 台光電今天雖然小漲，但持續強勢格局 2383 台光電盤中也還有創高表現。

另外 AI 概念股中的 ASIC 晶片族群 3035 智原、3661 世芯 - KY、3443 創意自周三強勢攻擊後整理兩天，也可留意整理完續攻的機會。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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