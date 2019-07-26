運用股票期貨參與除權息 享有稅負優勢

鉅亨網新聞中心 2019年7月26號15點39分

台股 7、8 月是除權息旺季，對於股票期貨，正是絕佳的操作機會，運用股票期貨參與除權息有稅負上的優勢，同時因為台股的基本面良好，除息之後，拉開股價空間，填息的機會頗高，粗估統計今年除息的股票已有八成填息。

永豐期貨副總經理廖祿民分析，股票走填息，股票期貨自然也是走填息行情。股票期貨的標的是個股，因此個股的挑選相當重要，投資人可選二大族群。首選的就是兼具題材面與營收成長的業績股，其次為現金流穩定的藍籌股。

整體來看，股票期貨具有多項的優勢，廖祿民指出，第一個就是稅賦上的優勢，若是除權息時做買方，價差會以保證金的增減，等於把價差補回去，且不像持有現股，還需要列入個人所得，股票期貨完全不用。

第二個優勢就是股票期貨多空都可以操作，現貨避險可以一比一的方式避險，整體來看，股票期貨一對一的部分，是相當好的一部分。舉例來說，像是近期受到政治事件影響的個股，就可以藉由股票期貨來規避風險。

第三個優勢則是資金使用效率高。第四個優勢是多空雙向都可以操作，像是融券的投資人在停券的時候，就沒有避險工具，只能賣掉，而股票期貨多空雙向都可以操作。

廖祿民說，股票期貨尤其針對有些題材面發酵時，由於是一個專精個股操作的工具，所以很適合投資人操作。

以台股來看，由於基本面佳，股息殖利率在 4％以上，相較全球還要高了許多，因此看好台股會跟過往一樣，傾向填息的機會大了許多，所以可以抓緊許多趨勢所在。

在選擇個股期貨上，廖祿民說，可以選擇量比較大、熱門的標的，這樣的流動性才好，可選擇成交量 1,000 張以上的個股。另外，可以選擇高價的股票，至少在 50 元以上，甚至更高，並選擇基本面佳的個股。

要參與除權息行情，可以先看個股的股價表現，若是除權息前盤整，之後比較有機會，若是除權息前就大漲，那之後的行情就可能比較小。