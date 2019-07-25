永豐期貨：台股下半年高檔震盪  可選擇股票期貨靈活操作

全球資金寬鬆，整體市場對於台股偏向樂觀，但產業差異性很大，要慎選產業、個股才有機會出奇制勝。永豐期貨副總經理廖祿民分析，對於下半年的整體台股看法正向，預計指數上高檔震盪，個股變化大，下半年的指數空間較小，可選擇適合的股票期貨來操作。

廖祿民指出，投資人可以選擇以下幾個族群，一是抓緊大趨勢，像是 5G 商機的友訊、智邦、聯發科、啟基。二是蘋果新機拉貨概念股，如可成、臻鼎、鴻海、大立光。三是產業龍頭，如台積電、台達電。四是高殖利率股，如金融族群、營建。

具體操作策略上，廖祿民說，主要是應用基本面為主要考量，輔以技術面來尋找切入點。如果除息當天的股價自開盤價往上可以上漲超過 1％以上，代表強勢填息的機會頗高，可於盤中就進場買進，並以當日的最低點為停損防守價。預估可有短線數日的填息行情，例如南亞科就是這樣的例子。

對於下半年台股後市，廖祿民分析，美國醞釀降息，全球貨幣寬鬆是共識，在利率水平仍低下，股市 V 型反轉往下的機會並不高。中美貿易大戰下牽動供應鏈的重組，製造業回流台灣，投資驅動所引發的內需市場成長，工業區土地、設備與人力需求大增，並進一步引導消費成長。

整體上來看，台股趨向於樂觀看待，且是雨露均霑的局面，可採取多元選股策略，各類股都有表現機會。電子股中 5G 的商業運轉與電動車的發展是兩大趨勢主軸。半導體產業就是緊扣著這樣的趨勢發展。微趨勢則有工業自動化、廠商數位轉型的資訊服務商機。電動車所衍生的車用電子等也是。

股票期貨的選股策略緊扣著趨勢發展，加上基本面與技術面的互相驗證，自然能從股票期貨上找出獲利的標的。技術面的部分除了指標外，外資法人與大戶的籌碼分析自然也是不可或缺的一環。

廖祿民說，大環境來看，全球資金寬鬆，美國降息機會存在，且日本、歐洲、台灣的利率躺平，這些都是行情上的大格局，就是資金寬鬆，所以股市不宜看壞、沒有悲觀理由，且人類持續創新，持續有新創新驅動發展。

由鉅亨網主辦、期貨交易所、證交所、期貨公會協辦的「股票期貨月月亨通交易競賽活動」目前正熱烈舉辦中，競賽期間自 5 月 2 日～7 月 31 日，共 3 個月，參加對象為國內專兼營期貨經紀商，競賽標的為臺灣期貨交易所上市之股票期貨契約，每個月將選出交易成長獎一名、總決賽則是選出交易大亨獎五名。

永豐期貨獲「股票期貨月月亨通交易競賽活動」6 月交易成長獎第一名，廖祿民指出，永豐期貨已在規劃股票期貨相關的推廣活動。而為了不讓投資人在茫茫股海與期海中自己摸索撞牆，「給魚吃不如我們教您如何釣魚」，永豐期貨即將在 8 月推出「6 堂課富一生」 的培訓課程，透過六堂扎實且系統化的訓練，讓素人快速脫胎換骨成為操盤贏家，每堂課限額 100 名，課程比照自營部規格，上課的講師都是具有豐富實戰經驗的高手，絕對是毫無保留地傾囊相授。而最棒的是，只要是永豐期貨的客戶來上課，全程免費。