小資族也能買大立光 近千檔上市櫃股票明年H2可盤中零股交易

為活絡資本市場，證交所規劃明 (2020) 年下半年起，在現有的盤後零股交易機制下新增盤中零股交易，每 10 分鐘分盤集合競價方式撮合成交，預計屆時至少有近 1000 檔上市櫃個股可在盤中進行零股交易。

對於口袋不深的小資族來說，買一檔股價 100 元以上的高價股至少要掏出 10 多萬元的現金，如果想投資股王大立光，以今 (25) 日收盤價 4365 元計算，一張股票價格高達 4365000 元，恐怕難以負荷，只能透過零股交易，以聚沙成塔的方式湊成一張股票。

目前零股交易買賣申報時間需等台股收盤後，從下午 1 點 40 分到 2 點半，以集合競價的方式一次撮合成交，時間與成交機會難免受限，為活絡零股交易市場，明年下半年起投資人可在盤中進行零股交易。

根據證交所規劃，明年下半年起，每天上午 9 時起至下午 1 時 30 分止，以分盤集合競價方式撮合成交，每 10 分鐘撮合一次，換算盤中約有 27 次撮合機會。

證交所統計，截至 6 月底止，共有 1088 檔上市證券可進行零股交易，其中股票共 941 檔，台灣存託憑證 (TDR)16 檔，指數股票型基金 (ETF)124 檔，受益證券有 7 檔，每日成交金額平均約 1 億元左右，比重極低。

證交所表示，盤中零股交易除可便利小資族群進行小額投資外，也能吸引學生及社會新鮮人等年輕人參與台股投資，減緩台股高齡化問題，達成普惠金融目的。

對於證券商來說，則多了定期定額業務調節管道，去化其餘股庫存風險，並利定時定額業務投資人實現獲利，享受資本市場投資成果。

此外，證交所也正研議推行零股當日沖銷交易，初期先實施「先買後賣」當日沖銷交易，未來視投資人適應及實施情形後，再逐步開放其他零股當日沖銷交易方式。



