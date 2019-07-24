【富蘭克林】投資伊斯蘭債基金的四個理由

在歐美等工業國家央行領軍表態寬鬆資金的意願下，資金行情帶動各類債市齊揚，不過此也象徵著對應的殖利率或未來債息收益空間已普遍下滑。

富蘭克林證券投顧建議債市投資人此時宜留意評價面的風險，為避免再進入一些擁擠的債券市場，可採取兵分二路策略，除了可精選一些還有相對高債息而且具有在地政經轉機題材的新興國家當地公債市場。另外，也可留意未來市場成長潛力高、外資尚未大舉配置、與其他資產具低相關性的伊斯蘭債市機會。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債的發行市場持續擴張，近幾年奈及利亞、巴基斯坦、香港、土耳其和印尼發行增加。波灣國家特別是沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等的重要性高，這些國家有強烈意願想要發展經濟多元化，以及開發資本市場計畫。至於非洲，從埃及到奈及利亞，再到南非也躍躍欲試，因為想受惠於伊斯蘭金融市場成長的好處。至於就需求面，伊斯蘭金融機構對伊斯蘭固定收益產品需求強勁，被認為是比傳統債券更為穩定的支撐。近幾年，非伊斯蘭教投資人的需求也上升，主要將伊斯蘭債券視為可分散投資組合的功能。

柯弗表示，現階段投資伊斯蘭債資產的優勢有四項：

1. 建立受伊斯蘭教律規範的投資部位：伊斯蘭債券的種類多，具不同的合約條款、風險分攤和支付安排，自可形成分散的投資組合。通常涉及某資產收益的利潤分享，且受到伊斯蘭教律規範，限縮融資槓桿或信用擴張的曝險。

2. 發揮與其他資產的互補功能：伊斯蘭債與其他債市、商品等資產之相關性低。而且在不同市場情境下，波動度也相較其他債市為輕。

3. 直通伊斯蘭經濟社會發展機會：富裕的波灣產油國及馬來西亞、印尼為主要伊斯蘭債發行地區

4. 卡位快速成長的債市機會：伊斯蘭債規模過去 15 年以每年近 24% 速度成長至 5 千億美元，若以保守的 15% 年成長預估，2030 年規模可望達 2.7 兆美元。

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