〈力成法說〉本季展望正向 外資目標價最高喊至102元

封測廠力成 (6239-TW) 昨 (23) 日召開法說會，第 2 季營收略優於第 1 季，對於下半年展望則表示樂觀。外資報告認為第 2 季表現優於預期，多維持買進評等，最高價上看 102 元。除瑞信依然採保守態度，給予中立評級，目標價維持 78 元，其餘多落在 78 至 102 元區間。

外資一致認為，第 2 季營運表現略優於預期，在上半年問題逐一排解且即將進入傳統旺季，第三季營收有望上揚。

花旗報告指出，在庫存完成調整後，邏輯晶片需求有回暖的趨勢，且 NAND 和 DRAM 市場價格上升將進一步推動力成第三季的營收。

麥格理銀行則認為，在手機、NB 和 PC 硬體的強勁帶動下，DRAM、NAND 和 SiP 等業務將有所成長，伴隨產能利用率的提升，預估第三季營收成長 12%，2020 年和 2021 年則分別有 15% 及 14% 的成長，故維持「優於大盤」評等，目標價 102 元。

美林證表示，第三季記憶體需求回升，且受惠於日韓貿易戰，來自南韓的競爭對手減少，未來收益可望成長，維持「買進」評等，目標價 100 元。但美林證同時提醒，日韓貿易戰存在極大的不確定性，或成為未來的下調風險。

相較其他外資而言，瑞信採相對保守的態度。報告指出，力成第二季於邏輯晶片的表現亮眼，第三季的成長空間因此限縮，且日韓貿易戰未來變化極大，雖然短期能帶來獲利，長期卻仍是未知數。因此給予「中立」評等，目標價 78 元。