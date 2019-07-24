台塑四寶將發放逾1586元股息 挹注台股資金活水 明日由台塑化起跑

台塑化 (6505-TW) 將於明 (25) 日發放股利，預計發放約 457 億元現金股利，鳴響台塑四寶股利發放第一槍，四寶總共將發放超過 1586.39 億元的股息，可望為台股挹注一波可觀的資金動能。

從四寶股利政策來看，台塑化每股配息 4.8 元，明日共將發出約 457.25 億元現金股利，台化 (1326-TW) 每股配息 6.2 元，股利發放日為下周二 (30 日)，共將發出約 363.39 億元現金股利。

台塑 (1301-TW) 每股配息 5.8 元，為歷年來配息第三高，共將發出約 369.21 億元現金股利，股利發放日為下周五 (8 月 2 日)。南亞 (1303-TW) 每股配發現金股利 5 元，為歷年來配息第三高，共將發出約 396.54 億元現金股利，訂於 8 月 6 日發放。

石化業第 3 季將邁入傳統旺季，但在烯烴新產能陸續開出下，加上貿易戰延續，市場仍抱持觀望態度，塑化產品報價承壓，台塑四寶今年第 3 季旺季力道恐受壓抑，但在股利收入挹注下，獲利預期都將較第 2 季成長。

不過，也因為美中貿易戰使市場需求動能疲弱，下半年變數仍多，使市場保守看待四寶下半年展望，今年除息行情不如往年熱絡，除息行情紛紛失靈，能否維持往年穩健填息的情況，仍待觀察。

