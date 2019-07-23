【華冠投顧】台股萬一關卡近關情怯小漲+2點作收!11000點會過嗎!?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、2461 光群雷

台股盤勢分析:

多頭補考 3

『萬一』當前，台股近關情怯。加權指數上漲 + 19 點開出，電子股的帶動下，指數一度挑戰 11000 點；可惜台積電賣壓殺出，指數開高走低，終場僅小漲 + 2 點作收，收在 10947 點，成交量 1266 億。

延續昨天的分析… 即將挑戰『萬一』，『多頭補考』成功與否?! 關鍵就在對 11000 點的態度。今天早盤雖然類股輪動情況依舊快速；但是來到 11000 點後，高檔賣壓快速殺出，不少強勢股出現暴量長黑。因此，對於『多頭補考』的情況，今天只能說是『差強人意』；特別在國際股市強彈之際，台股反而出現開高走低，三大法人甚至轉為賣超。所以我們還是老話一句… 我們先不過度預期，保守因應萬一保衛戰。



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2387 精元、8088 品安、3596 智易、5258 虹堡、8028 昇陽半、3483 力致、3704 合勤控、3144 新揚科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

8446 華研、3169 亞信、3218 大學光、3083 網龍、3630 新鉅科、1256 鮮活 KY、5457 宣德… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。