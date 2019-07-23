【豐銀投顧】降息之日逼近，各項資產都會漲

◆盤勢分析

這一段日子出現了一個很奇怪的現象，屬於風險性資產的股市不斷在漲，但屬於避險性資產的黃金也一直在漲。這真是少見的情況，因為一般而言黃金是避險資產，黃金會漲通常都是大家怕景氣不好或是股市會崩盤、政治局勢不安時才買的商品，股市漲黃金卻也漲，的確是一個怪現象。但如果仔細推敲其背後的原因，就可以知道這個現象是各大央行不斷的放水，把「現金」變成最差的資產選項所致。所以現在全球資產真的變成了股、債、金三者同時上漲的情況，但同時股市並沒有獨佔這些資金活水，因此大盤上升的速度會相對緩慢，操作槓桿倍數較高的人可能要有一點耐心了，今年快速投資就有回報的機率低了不少，心理上必須要能調適的過來才行。



資金在市場流竄，股市當然也上漲。另一方面，由於中美貿易戰的原因，使美國將在中國的生產供應鏈開始往外走。台灣會受此惠，股市雖然受惠不明顯，但至少也有好處。既然我們看多，那當然是要做多，那麼有哪些股可以注意呢？記憶體模組大廠威剛科技 (3260) 董事長陳立白表示，預期在日韓貿易戰短期不易平息的前提下，全球記憶體供應鏈將面臨無法如期全產能量產的壓力，NAND Flash 及 DRAM 價格將隨著需求提前引爆而欲小不易，尤其看好 DRAM 中長期前景。因此威剛是大家可以留意的標的。



另外，為了符合消費者對智慧型手機「美觀、安全、解像力」的需求，手機「鏡頭」不論是規格和數量都還在逆勢提升，也讓鏡頭廠仍迎向高成長，其中，又以持續耕耘玻璃鏡頭終於盼到大廠採用的亞光、今年在指紋辨識領域吃下大餅的新鉅科，「轉機性」看來最強。因此亞光也是筆者看好的標的，除此之外受惠降息的營建類股如三發、新潤，這二檔營建股基本面頗佳，且又慢慢開始進入交屋高峰期，未來的營收也看好，現在也慢慢可以開始注意了！總之，多頭題材不少，就怕您不敢賺罷了！

豐銀投顧 李世新 分析師