【華冠投顧】《臻鼎、致新》收錢閃人 「萬一」關前湧賣壓 OTC指數瑕疵待化解

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美股上漲、亞股反彈，今日大盤在利多氛圍下再創波段新高 10994，但因連續多日上漲加上指數逼近「萬一」心理關卡，導致今天的 "大盤委賣張數" 相應加重，較重的壓力使得盤勢開高走低，終場收斂漲幅 + 2 點，OTC 指數走法雷同，終場 + 0.04%。

今天盤面比較需要留意的是 OTC 指數出現兩個技術面警訊，包括：(1)Ｋ棒收了根「倒Ｔ字線」（俗稱「墓碑線」），此外成交量也創下五月底啟動波段漲勢以來的最大量，暗示高檔壓力確實頗重；(2) 價創新高，不過日 KD 與日 RSI 指標皆不過高，同步呈現「頂背離現象」，且日 KD 指標同時有「死亡交叉」情形。

假使明日 OTC 指數持續走低且收破今低，仍必須尊重技術指標代表的意涵，短線盤勢恐將進行回檔或整理以消化目前偏重的賣壓，而操作上亦可隨之降持資金水位，因為大盤若缺了 OTC 指數帶動的買氣，單獨攻堅的機率自然不高。

上列警訊並非不能化解，只要短線再創高，技術面劣勢反而常常變成多方的「誘空陷阱」，台股歷史上也不乏前例。

＜致新、臻鼎 - KY＞

公開分享的學員持股～軟板《4958 臻鼎 - KY》及 IC 設計《(推心置腹)8081 致新》，今天全數獲利放口袋。

《(推心置腹)8081 致新》昨日創下波段新高，然而今日卻在盤前爆出利多新聞以及台股開高、創高背景下反向開低，有利多出盡之虞，因此帶學員賣掉收錢走人先。

《4958 臻鼎 - KY》今日再創波段新高 118，惟成交量縮減至近日新低，即便上檔無壓但浮現「價漲量縮」情形，市場追價動能略顯疲態，因此在賺到近期急漲段後全數獲利下車。

目前手握獲利現金準備伺機卡位新強股，不過如＜大盤分析＞所述，台股短線出現技術面警訊，因此待未來一兩天確認控盤者的意圖再行動作。歡迎加入昇楷 Line@投資社群，即時掌握盤中分析與個股看法。

＜強勢股＞

強勢股方面，自上週四 (7/18) 台積電法說看好 5G 需求以來，5G 概念股連日接力輪漲，今日輪動到 5GMPI 天線材料《8039 台虹》、散熱《3017 奇鋐》及《2421 建準》、光通訊《4979 華星光》及《3234 光環》，仍為現階段台股多頭的中流砥柱。

＜弱勢股＞

弱勢股方面，PCB 龍頭股《2313 華通》遭法人降評，股價帶量走低並拖累《3037 欣興》、《6213 聯茂》... 等跟跌，不過這些個股仍屬標準多頭架構，以漲多調整視之。

弱勢的被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》今日反彈，這個族群當中部分二線股像是《3537 保達》、《5317 凱美》、《2472 立隆電》... 也仍維持較佳的線形結構，但後市需待《2327 國巨》站回六月下旬至本月上旬打出的箱型平台，整體族群才有表現機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。