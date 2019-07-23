【華冠投顧】台積電連跳三天，帶領台股創高

台股在領頭羊台積電 (2330) 帶領下，指數創 10994 波段高點後拉回，最後僅漲 2 點，收 10947 點，成交量 1266 億元。

台股連續三天都在台積電跳空上漲帶領下，指數頻創新高，今日最高來到 10994 點，隨即高檔賣壓出籠，最後大盤與台積電一樣，都留一根上引線黑 K 棒。接下來，觀察重點: 1. 量能是否持續放大，因這次指數創高，量沒創高，量價背離 2. 台積電走勢很重要，在利多出龍連漲過後，今日似乎已見到無力感了，它真的已經盡力，需要震盪休息了 3. 過去漲多軋空的股票紛紛走弱，意味本波創高軋空單是否結束了? 包括力積 (4968)，致新(8081)，亞信(3169)，宣德(5457)，六角(2732)，大學光(3218)，科嘉 KY(5215)，超眾(6230)，緯軟(4953)，欣興(3037) 以及聯茂 (6213) 等股價高檔翻黑下跌，須留意。

今日強勢股: 浩鑫 (2405)，錸寶(8104)，動力 KY(6591)，品安(8088)，虹堡(5258)，力致(3483)，合勤控(3704)，新揚科(3144)，新日興(3376) 及順德 (2351) 等。

台股仍是多方控盤，高檔震盪，支撐看 10909，10843 以及 10814 點。台積電已連跳三天，孤掌難鳴，必須有人接棒，研判指數空間有限，個股表現差異大，建議: 勿積極追漲多個股，個股短線因應，底買高賣，嚴設停利停損。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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