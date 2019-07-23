美中貿易戰越南成新避風港 投資前先評估三大方向

美中貿易戰加速台商撤離中國市場腳步，具備人口紅利與經濟成長動能的越南，成台商避風港，資誠聯合會計師事務所建議，前進越南須留意三大重點，包括：評估投資策略、審視公司定位，以及評估稅負制度，才能因地制宜成功投入當地市場。

根據《2019 資誠臺灣企業領袖調查》顯示，就企業成長的海外市場來說，越南的重要性從 2018 年的 9% 跳增至 18%，已成台灣企業眼中重要的海外市場，重要性逐年攀升。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師劉欣萍表示，企業前進越南之前，務必留意三大重點包括：一、評估投資策略，包括股利政策等，二、審酌公司定位，妥適安排越南公司的交易模式及利潤配置；三、評估集團整體的稅負影響。

劉欣萍指出，越南已簽定多國或雙邊貿易協定，當越南廠商出口貨物至其他國家時，關稅優惠成為外商投資的一大吸引力，強化越南企業前進世界各國的貿易競爭力，使越南企業更深入參與全球生產鏈和價值鏈的布局。

劉欣萍進一步指出，越南財政部海關總局 6 月頒布函令解釋有關在地出口退稅事宜，越南企業進口原物料用於加工生產，產品完成後出口或銷售予外國廠商，但外國廠商指定將貨物交給在越南的其他廠商（以在地出口方式出口），針對使用於生產在地出口貨品之原物料的進口關稅得以豁免。

但要注意的是，其他稅捐，例如營業稅等是否得以豁免則尚待進一步釐清，台商應持續關注法令發展，並就個案情況諮詢專業意見，以免誤用。

資誠聯合會計師事務所越南市場負責會計師薛守宏建議，台商應將資源集中在策略性及分析性的投資管理活動，進行成本效益試算分析，以決定應如何進行價值鏈調整，因地制宜發展經營策略才能投其市場所需，提高南向市場投資經營的附加價值。