【安聯投信】經濟展望樂觀 美國收益吸睛

上周美國聯準會（Fed）官員放出鴿派訊息，再次強化市場的降息預期，推升避險性債券走勢，全球政府債券回彈；從資金流向角度觀察，三大債市資金皆維持淨流入狀態，除高收益債略為降溫外，投資級債、新興市場債均擴大吸金，其中，投資級債流入資金更較上周成長約 60%，以流入 36.7 億美元居冠。

安聯投信指出，在市場對降息引頸期盼之際，Fed 官員一言一行皆牽動市場情緒，經 Fed 主席鮑爾 16 日公開談話再次提及對貿易發展等政經情勢的憂慮後，紐約聯儲行行長在 18 日演說中也表示，經濟成長可能出現減緩之前，央行應迅速採取行動以避免更糟的發展，相關談話被解讀為 Fed 可能在經濟真正下行前採取所謂「保險型降息」。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，Fed 上周三（17 日）發表最新經濟褐皮書，報告指出雖有關稅、政府貿易政策等疑慮，但從消費支出、就業率及基本工資等面向觀察，美國經濟展望大致樂觀，顯示在經歷貿易戰較為緊繃的 5 至 6 月後，美國經濟基本體質仍維持穩健，雖近期官員態度略偏鴿派，但相關談話中仍可看出其對美國經濟的信心，故美國相關資產仍為全球市場中的相對強勢資產。

由於市場對七月底 Fed 可能降息的情緒再次升溫，使得美國 10 年期公債殖利率上周下降 12 個基本點，收在 2.02%，重新徘徊於 2% 低檔；同時，避險情緒也使全球高收益債上周略跌 0.20%，資金流入幅度收斂，但仍維持於淨流入狀態，債市整體表現近來持續升溫，然而避險與風險性債券間的彼漲，仍主要受到市場對於降息預期高低變化的牽動。

謝佳伶表示，在各式美國資產中，以波動較低見長的美國公債，近月來因避險資金的注入，不只價格上漲，殖利率也持續下探，進而影響投資人獲得息收的機會；相較之下，美國短年期高收益債除了擁有相對較佳的息收，在與同級高收益債資產相比時，美國短高收在利率、信用及流動風險的控管上也有不俗的表現，為債券市場中值得留意的「收益新藍海」。

從利率的角度觀察，美國短高收因存續期多控制在 1.5 至 2 年內，期間內受到利率改變，進而影響息收的機會自然相對較少；在信用風險部分，紀錄顯示過去 B、BB 級以上的美國短高收違約率極低，加上部分企業因體質與信用良好，雖未受到評等，其所發債券信用的違約風險仍低；最後在流動性方面，因美國大型企業所發債券在次級市場仍持續得到主流投資人青睞，流動性風險也可有效控制──綜合了息收佳、風險多在可控範圍內的優勢，美國短高收是投資人此刻的布局優選。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，新興市場債在上周迎來了 14.8 億美元的資金湧入，已連續 6 周呈現資金淨流入狀態，顯示在 Fed 近來持續「高唱鴿聲」的情況下，非美資產如新興市場已重受投資人青睞。

陳宜平分析，由於新興市場成熟度不若已開發國家，在選擇相關債券時，相關評估也應謹慎，綜觀新興市場各式資產，由企業發行的高收益債在息收及成長潛力上較優於當地公債，其中亞洲高收益債券又以相較同級資產（拉丁美洲、東歐等高收益債）更亮眼的報酬與較低的波動度，成為近日市場關注的收益新星。此外，亞洲各國政府多傾向挹注資金活水支持經濟及企業發展，也成為企業成長的後盾，在政策及經濟等基本面的持續改善下，亞高收是投資人不可錯過的潛力收益資產。

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