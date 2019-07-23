美股盤中─道瓊回檔走低 華爾街本週準備迎接多家財報

道瓊工業平均指數週一中場回檔走低，跌回早場漲幅。華爾街本週準備迎接多家財報。聯準會 (Fed) 積極降息的預期消退，為市場利空。但 Nasdaq 與 S&P 500 指數則上漲。

台北時間 23:55

道瓊工業平均指數下跌 3.49 點或 0.01% 至 27150.71。

Nasdaq 指數上漲 52.25 點或 0.65% 至 8198.74。

S&P 500 指數上漲 6.45 點或 0.22% 至 2983.06。

逾四分之一的 S&P 500 成份股本週將公布財報，包括臉書，Alphabet 與亞馬遜，還有藍籌股麥當勞與波音。

分析師說，目前為止，企業財報良好，獲利優於預期，但成長僅持平，甚至為負。

至今，逾 15% 的 S&P 500 企業已公布財報。其中 78.5% 獲利優於預期，67% 營收優於預期。

分析師說，企業表現大多優於預期，預期第二季企業獲利成長 1%，雖不多，但足以終結獲利衰退的傳言。強勢美元是企業獲利的最大壓力，而非中美貿易戰，這個問題在 2019 年第三季可能惡化。

上週，美國股市受到壓力，創 5 月以來最大單週跌幅。投資人消化第一批企業財報及 Fed 政策走勢訊號。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯的談話，促使投資人反應央行可能降息 50 基點。上週四發表演說時，威廉斯說央行應採取預防措施，不應等著災難發生。

但紐約 Fed 隨後試圖淡化威廉斯的談話，發言人說：「威廉斯的談話是 20 年研究結果的學術性談話，並非有關政策行動。」

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期本月稍後降息 25 基點的機率為 75.5%。降息 50 基點的機率為 24.5%。

川普總統對 Fed 去年四度升息大表不滿，他於週一表示，Fed 在 7 月 30 至 31 日的會議中，應更大幅降息。