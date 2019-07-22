矽瑪Q2純益季增逾2成 EPS 0.94元 由虧轉盈

連接器廠矽瑪 (3511-TW) 今 (22) 日公告第 2 季稅後純益 4192 萬元，季增 23.4%、較去年轉虧為盈，每股純益 0.94 元，也是連續 4 季獲利；上半年稅後純益 7106.4 萬元、每股純益 1.59 元，皆較去年同期轉虧為盈。

矽瑪第 2 季營收 3.41 億元，季增 19.9%、年增 26.2%；毛利率 38.33%，季增 1.67 個百分點、年增 16.18 個百分點；營益率 17.01%，季增 4.88 個百分點、較去年同期由負轉正；稅後純益 4192 萬元，季增 23.4%、較去年轉虧為盈，每股純益 0.94 元。

矽瑪上半年營收 6.26 億元，年增 27.8%、毛利率 37.57%，年增 16.38 個百分點、營益率 14.79%，較去年同期由負轉正，稅後純益 7106.4 萬元、每股純益 1.59 元，較去年同期轉虧為盈。

矽瑪近年積極轉型，除切進穿戴應用，也積極拓展工業、醫療、車用等利基型應用，在車用放面，更打進 ELD(電子紀錄裝置)，也推升營收獲利逐步升溫。

據了解，矽瑪今年也新增一穿戴裝置新客戶，下半年進入旺季也將逐步放量，貢獻營收，另外在 ELD 方面，除了美國外，加拿大也將從第 4 季開始裝設，也可望成為營運的新動能。