〈大立光法說〉目前產能滿載 7月拉貨優於6月 高階手機鏡頭降價壓力減輕

股王大立光 (3008-TW) 今 (11) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，下半年將進入市場需求旺季，目前產能較去年同期增加，並呈現滿載狀態，7 月客戶拉貨狀況將優於 6 月，同時，林恩平也表示，目前高階手機鏡頭，市場降價的壓力也減少。

林恩平表示，目前手機市場競爭最大重點，在於影像解析度與畫質競爭，大立光開發高階 7P (7 片塑膠鏡片) 鏡頭，已陸續對客戶端出貨，至於更進階的 8P 鏡頭，也已由客戶端納入設計，若獲採用，有助出貨提升。

隨著 5G 電信服務即將在全球陸續啟用，可望持續推升手機鏡頭規格，林恩平今日指出，5G 手機鏡頭建置將有影音攝取的功能，但相對鏡頭進光量的要求更為提高，因此鏡頭建置需要更大的光圈，光圈變大後，需要管理光線的鏡片數量也會變多，目前大立光對鏡頭產品的報價，取決於客戶端要求的規格，而非以畫素多寡，因此手機鏡頭高規格產品降價壓力，已相對減輕。

林恩平強調，大立光產能較去年同期增加，仍是產能滿載，去年以來購入的台中工業區土地及廠房，部分已就現況進行利用，而新建廠的計畫，也已送審中並獲審定，將很快進入興建工程階段。

大立光今日股價收盤價為 4305 元作收，上漲 150 元，漲幅達 3.61%，成交量 1209 張。

大立光 2019 年 1-6 月的出貨產品結構，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比已提高 20-30%，其他產品在 10% 內。