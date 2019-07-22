【安聯投信】降息預期加持 美股資金引擎馬力強

上周美國聯準會（Fed）持續釋放可能降息訊號，但政治方面又有雜音，影響美中貿易和解進程，加上美國企業財報周開跑，市場態度謹慎，美股上周上下起伏，三大指數最後皆小幅收跌；從資金流向觀察，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周亞洲、歐洲及新興市場股市資金多呈淨流出狀態，美國與非洲、中東地區則為淨流入，其中美國流入資金較上周成長 3 倍，資金動能轉強。

安聯投信表示，上周 Fed 官員包括主席鮑爾與紐約聯儲行行長公開談話偏鴿，催升市場降息預期，然而因川普總統上周表示，若美國政府評估有必要，仍可能對中國開徵價值 3000 億美元的關稅，市場擔憂貿易戰短期難以落幕；在此同時，陸續公布的美國企業財報成果好壞參半，市場觀望情緒瀰漫，導致美股三大指數單周皆收跌。

觀察全球其他重要市場，泛歐 600 指數單周小幅上漲，反映了其對 Fed 的降息預期，亞股因日韓貿易爭端持續升溫，日本政府對於出口韓國的半導體及面板原料的限制態度仍未動搖，相關產業供貨穩定性出現隱憂，致使東證指數單周收跌；接下來除應持續注意日韓貿易戰對半導體產業的衝擊，美中貿易爭端走向與月底 Fed 是否一如市場預期降息，也是觀察重點。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，自美中兩國元首於 6 月底會面後，美中貿易談判在過去數周仍未見重大突破，而美國參眾兩院也聯手提出法案，禁止政府在未經國會批准下將華為從實體名單中移除，來自政治面瞬息萬變的發展與雜音，使得貿易爭端於短時間內解除的難度升高，也為全球後續經濟展望埋下變數。

雖然不確定性猶在，但從其他面向觀察，全球此時仍不乏有持續成長潛力的市場以及契機存在。舉例來說，全球股市領頭羊美股過去一周內雖因多空雜音交錯漲跌互見，但其三大指數於 7 月紛紛創下歷史新高，故如何在針對不確定的隱憂妥善避險的同時，仍不錯過其他成長機會，成為此刻投資需把握的重點。

謝佳伶建議，可將包括成長股、可轉債與高收益債等多元資產作為核心資產，不但可在市場信心強勁時掌握跟漲契機，也可藉高收益債較佳的息收以及可轉債靈活轉換的特性，在市場出現震盪時提供資產保護。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於台股權值指標企業法說正面，加上 Fed 持續放鴿，台股上周五盤中一度突破 10900 點關卡，最後雖因獲利了結壓抑收於 10873.19 點，單周整體表現仍收紅，成交量則來到 1230.46 億元，較上周放大。

廖哲宏分析，上周台股半導體龍頭企業對於第三季的正面預期，讓市場對下半年半導體業發展信心增強，電子股也有機會成長；然而在選股上，需注意此波效益不一定可視為對全部族群的受惠，仍需進一步注意標的是否為相關周邊供應鏈，其中又以 5G 相關產業以及受惠於中國半導體轉單效益的業者為主軸。

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