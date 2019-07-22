【中信投信】台股周線連二紅 南韓連五周獲淨流入

美國總經數據大好，使得市場對於降息預期下滑，上周美股三大指數全線走低。觀察台股，上周台灣龍頭企業舉行法說，會中提出看好 5G、AI、物聯網等新興產業，帶動相關族群上揚，台股連二紅。在外資資金流向部分，根據彭博統計，韓股已連續五周獲得資金淨流入，上周吸金 2.7 億美元，再次拿下吸金王寶座；泰國連續九周獲得買超，上周吸金 0.8 億美元。台股流出幅度縮小，上周小幅失血 1.4 億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近期地緣政治與貿易戰戰時退場，台股回歸基本面表現。趨勢上，5G 持續發展，讓全年營收下修的警報目前暫時解除，儘管第 4 季仍存有不確定因素，但若推出電子新平台，明年成長可期。

周俊宏表示，分析台灣龍頭股上週法說內容，不但第 2 季獲利達標，對於第 3 季的展望亦相當樂觀，激勵市場樂觀情緒，台股周線收下連二紅。展望後市，美國財報公布在即，不過在貿易戰暫歇的情況下，市場氣氛偏樂觀。只是不確定性還在，因此投資人應持續留意相關進展，以及聯準會月底的利率政策。

在選股上，周俊宏表示，科技股仍為主要布局重點，隨著 AI、IOT、HPC、5G 等產業興起，有望帶動 IC 設計整體族群上漲，看好相關類股長線表現。此外，由於 AirPods 熱賣，帶動 TWS（真無線立體聲）藍牙耳機市場需求大增，亦是關注重點。此外，未來產業趨勢佳與評價偏低兼備者，或是近二季營運數字佳且產業趨勢佳個股，也將納入投組。

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