中國挾龐大人口優勢 2023年智能助理裝置數將達58億 超越美國

Canalys 今 (22) 日公布中國物聯網 (IoT) 市場預測，受惠中國龐大人口和家庭基數，及消費者熱衷追隨物聯網，預計 2023 年，中國智能助理裝置數，將達 58 億個，是美國的 2 倍。

分析師 Cynthia Chen 指出，家庭設備如冷氣、門鎖、電視及冰箱等，都將透過網路智能助理操作，預估每一個中國家庭，平均會擁有 7 個家電產品兼智能助理，其中，大型家電更是中國智能助理結合首選，估將為家電市場帶來強勁成長動能。

目前，中國家電供應商，包括海爾、TCL 及海信已積極改變他們的策略，以迎合此趨勢，而零售商蘇寧及手機供應商小米也躍躍欲試，欲瓜分此市場大餅。

此外，隨著內建揚聲器智能助理興起，可望帶動語音控制智能產品成長，而與上述家電結合智能助理的產品差異在於，此類產品內建可單獨執行用戶指令的智能助手，目前以中國品牌小度、天貓精靈和小愛為市場領導者。

2023 年智慧型手機仍為搭載智能助理的主要設備 (圖片來源: Canalys)

Canalys 表示，內建智能助手的設備數量，將在 2018 至 2023 年間達到 22 億台，年複合成長率 42%，2023 年智慧型手機仍是搭載智能助手的主要設備，因此華為、OPPO 及 VIVO 等智慧型手機廠，正在轉變策略，預計將針對擁有相關智能產品的家庭，建立物聯網生態系統。

分析師 Jason Low 指出，讓這些設備在跨品牌及平台間無縫協作，仍是全球物聯網供應商所面臨的挑戰之一。

最後，因美國與中國所需求的產品特性不同，市場銷售策略也無法完全複製，美國方面，較注重家庭監控，希望透過相機了解寵物或是房屋實況，中國方面，則傾向在家中使用安全設備照顧家庭，Canalys 也預測，在接下來的幾年裡，提高節能意識及創造更健康的生活環境，將是中國市場主要發展趨勢。