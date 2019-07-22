北科大攜友達成立產學合作基金 培育高階人才

台北科大與面板大廠友達 (2409-TW) 今 (22) 日舉行簽約記者會，雙方將合作成立前瞻產學研發合作基金，提供必要資金，目前也已啟動 12 起智慧製造專案，而北科大除了加入 GOLF 學用接軌聯盟，教授還納入友達大學師資群，盼培育光電高階研發人才。

台北科大校長王錫福及友達董事長暨執行長彭双浪代表簽約，雙方將在全面產學合作、人才培育就業、研發合作基金及國際產學聯盟等四大方向，整合跨領域的資源，揭開未來全面研發合作新序幕。

北科大表示，繼鎧勝控股 (5264-TW)、宏遠興業 (1460-TW)、華新科技 (2492-TW)、美超微及泰達電之後，友達正式成為北科大國際產學聯盟第 6 家國際會員，象徵雙方加大產學合作深度及廣度，北科大透過聯盟為友達提供產學媒合、技術導入、校園徵才、人力培訓等服務，強強聯手共創綜效。

此外，雙方合作項目包括成立前瞻產學研發合作基金，為彼此產學合作及共同研發計畫提供必要資金；展開全面性短中長期產學合作計畫，率先啟動的智慧製造專案項目，已有 12 案計畫洽談中；以及擴大雙方原有的企業人才培育與青年就業計畫，北科大加入 GOLF 學用接軌聯盟、北科大教授納入友達大學師資群，北科大優秀師生將擔綱友達最有力的人才庫。

王錫福表示，友達關注的智慧製造、智慧感測、能源管理、循環經濟面向，恰好是北科大研發能量最強，成果最豐碩的領域，例如在智慧節能方面，北科大能源與冷凍空調工程系將與友達龍潭廠合作，預期可達成空調節能達 5% 目標。

王錫福指出，此次簽約將開啟雙方更寬廣、更深入的合作，加上科技部國際產學聯盟（GLORIA）計畫支持，必能再創產官學合作典範。

彭双浪表示，近年友達積極導入智慧製造、提升管理能力已有成果，友達發起的 GOLF 學用接軌聯盟已有 21 家企業、42 所學校加入。友達與北科大在智慧製造、供應鏈管理及智慧研發都展開合作題目，橫跨機電、電資、管理三大學院，相信未來會有諸多合作是跨領域、跨學院。