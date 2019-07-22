大宇資授權網易手遊《軒轅劍龍舞雲山》取得版號 獲利貢獻可期

大宇資 (6111-TW) 與中國網易共同開發製作的手遊《軒轅劍龍舞雲山》，上周五 (19 日) 通過中國國家新聞出版廣電總局審批，並取得版號，預計 9 月上市，法人看好，該款手遊上市後，大宇資受惠權利金挹注貢獻，9 月起營運可望出現爆發性成長，獲利表現可期。

手遊《軒轅劍龍舞雲山》為 2017 年大宇資以自有 IP，授權中國網易並與其共同開發，光是遊戲開發費用就高達人民幣 2 億元，是備受看好的年度大作，而台港澳營運則由大宇資旗下 100% 持股的星宇互娛負責。

據悉，《軒轅劍龍舞雲山》目前已內測超過 1 年時間，在中國所測得的數值表現均相當不錯，目標為上市前 3 個月擠進雙平台前 10 名。法人預估，該款手遊上市後，權利金貢獻可期，可望帶動大宇資營運出現爆發性成長。

展望後市，大宇資董事長凃俊光表示，今年下半年將推出 3 至 4 款手遊，第 3 季將推出由中國西山居製作、去年 12 月由騰訊代理在中國上市的手遊《仙劍四》，該款手遊在中國成績亮眼；由北京軟星開發的單機版《大富翁 10》，也將在第 3 季推出，待版號申請通過，由騰訊 wegame 代理，可望貢獻第 3 季營收。

除《仙劍四》與《大富翁 10》外，大宇資第 4 季將推出《仙劍奇俠傳 7》單機版，該款遊戲為皖新傳媒代理，預計年底前在中國與台灣同步上市。

受《軒轅劍龍舞雲山》取得中國版號的利多消息激勵，大宇資今日股價強漲，盤中一度大漲超過 9%，站上 98.3 元，收復 5 日線與月線。