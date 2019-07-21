英國是否放行華為5G？傳最快本周決定

英國首相梅伊（Theresa May）即將卸任，英國國會情報及安全委員會（ISC）敦促，是否禁止新一代 5G 網路使用華為設備，下一任首相必需盡快決定，以免英國在國際關係受到更多傷害。《路透社》報導，英國新首相將在 7 月 23 日上任，可能對此做出決定。

英國與美國同為情報互換「五眼聯盟」成員，美國先前以國安為由向盟國施壓，要求發展 5G 網路時，禁用華為的設備，不過英國政府遲遲沒有採取任何行動。中國則警告英國，將華為排除在其 5G 網路之外，可能會損害投資和貿易。

根據《路透社》引述消息人士指出，英國當局計畫最快會在下周新首相上任後，決定是否讓華為參與當地 5G 建設。新首相將在 7 月 23 日就職。

由梅伊擔任主席的國家安全委員會，4 月時已討論過華為事宜，決定不讓華為參與英國 5G 網絡建設的核心部分，只允許參與敏感性較低的部分，對此，英國國會情報和安全委員會表示，這樣拖延會對英國的國際關係造成損害，新任首相必須盡快做出決定。



國會情報及安全委員聲明指出，新的 5G 網絡必須能應付網絡攻擊、惡意行為，或人為錯誤，問題不在於一個國家或一間企業，最好的方法就是讓保持供應商多元化。但目前參與競投的只有華為、愛立信和諾基亞。讓三間供應商均可參與 5G 建設，雖然可能會帶來安全疑慮，但可以分散風險。

不過聲明也指出，政府必須考慮政治因素，不做出有損「五眼聯盟」的事；即使華為被排除在英國的 5G 建設，中國也應該給予理解，

