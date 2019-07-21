〈陸股還能買嗎〉寬鬆財政政策支撐經濟股市下檔風險 慎防新一輪貿易戰衝突

美中貿易戰懸而未決，但投顧認為，隨著市場積極實施量化寬鬆與財政政策，可望支撐經濟與股市下檔風險，包括中國在內等新興市場股市下半年仍有投資機會可尋，但仍需留意貿易戰的潛在風險。

富蘭克林證券投顧表示，美中雙方的貿易協商進展有所停滯，市場評估今年底或明年初可望達成某種程度的協議，但未來幾個月美國對中國剩餘全數進口商品加徵關稅，新一輪貿易衝突再起機率不小。

但為支撐經濟成長力道，中國財政與貨幣政策面支持仍有助收斂經濟與股市下檔風險，摩根大通預估，新興股市今年下半年估約有 3% 報酬率，主因實質利率處於非常低水準以及貿易衝突可望避免最糟糕的情況發生，仍然具備投資機會。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出，回顧這波中國股市能從貿易戰爭衝擊中逐漸回穩，主要來自於政策面、資金面的支持，包括去年第 4 季起，中國人行陸續實施定向降準、增加對民營和小為企業貸款，一連串的貨幣寬鬆政策預料將有助改善市場流動性與金融數據。

林雅慧表示，這次中國政府採取穩增長政策來支撐經濟成長，捨棄採用大水漫灌的方式，改以官方將資金導向有需求的企業與行業，並配合減稅、降費，以及下半年的基礎建設與政府投資加速，預期可提振市場投資信心。

此外，A 股入摩效應持續發酵，有助於提高中長線國際資金挹注陸股比重，並強化公司治理規範，扭轉 A 股的投資風格，進而提高外資長線在陸股的資金水位。

值得注意的是，科創板首批 25 檔股票將在 22 日開始交易，瑞銀證券總經理錢于軍表示，科創板開板是 A 股市場發展的重要里程碑，預期可幫助科創類企業快速融資發展壯大為資本市場注入活力，可望挹注 A 股市場表現。

但要注意的是，25 檔首批科創板公司的發行市盈率與靜態市淨率分別在 53 倍和 3.5 倍左右，與創業板指數的 49 倍和 4.4 倍相仿，預估在交易前幾天股價波動不小，部分離岸機構投資人傾向在股票上市初期先觀望，等市場穩定後再考慮基本面投資價值。