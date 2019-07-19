【保德信投信】響應印度製造政策 擴大5G佈局

印度政府持續搶攻「印度製造」商機，並且持續擴大 5G 相關基礎建設，印度政府宣布 5G 商用將於 2020 年上路。保德信投信指出，印度擁有 13.4 億人口，根據市場預估印度未來使用行動市場潛力大，5G 行動服務可望為印度創造數百億美元商機，未來成長不容小覷。

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人張世東表示，近來全球大型手機廠牌瞄準印度手機市場潛力，陸續在印度市場攻城掠地。不過鴻海集團與印度首富巴尼合作推出 4G 智慧手機 Jio Phone，從前年開始異軍突起，該公司去年出貨量增長至 3,000 萬支，躍升全球第十大手機品牌。

張世東指出，目前印度信實工業（Reliance Industries）瞄準目前印度 13 億人口中，仍有 6 億人尚在使用功能手機，故委託鴻海集團生產製造，適用於印度市場智慧型手機 Jio Phone，同時也響應當地「印度製造」政策。

此外，印度政府持續擴大 5G 基礎建設速度，信實 Reliance 宣布將於 2020 年上路。印度官方相當期盼 5G 使用到來，特別在基礎建設相對不足地方，期盼使用 5G 補足金融體系 (行動支付)、醫療與農業不足之處，印度政府也積極與鴻海在內製造商進駐 JNPT 經濟特區實現 5G 工業。根據 GSMA 預估，到了 2025 年印度將會有 9.2 億人口使用行動網路，其中包括 8,800 萬 5G 使用者，市場預估至 2026 年，5G 行動服務將為印度創造超過 270 億美元商機。

在全球貿易戰情勢下，印度順勢掌握「印度製造」戰略地位，努力吸引外資投入。張世東看好印度長線投資價值，由於印度債券擁有高殖利率優勢，結合優質評等企業債券，可提高印度債券投資組合效益，掌握資產優質成長的投資契機。 (資料來源：2019/07，保德信投信整理)

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