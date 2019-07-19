台商回台投資衝破4520億元 美律、正隆等4家通過審查

台商回流一波波，經濟部投資台灣事務所今 (19) 日宣布，再核准美律實業 (2439-TW)、正隆公司 (1904-TW)、康舒科技 (6282-TW) 及某不具名光學設備龍頭大廠 4 家台商申請案，帶來超過 82 億元的投資，截至目前已有 93 家台商通過審查，投資金額突破 4520 億元，可帶動超過 4.2 萬個本國就業機會。

全球電聲產品龍頭美律實業為國際品牌大廠重要供應商之一，產品 98% 集中中國生產，42% 銷往美國，為了降低貿易戰高關稅影響及配合客戶要求，考量台灣擁有高素質人力、穩定完善電力與基礎建設，決定投資逾 22 億元，在台中工業區建立電聲產品研發及實驗性工廠，做為全球化工廠布局前哨站，將可帶來 553 個就業機會。

正隆紙業專攻 NIKE 鞋盒、也是蘋果前 200 大供應商唯一包裝材廠，台灣最大工業用紙及紙器龍頭，為了因應貿易戰與中國禁廢令，持續整頓中國產能，擴大台灣投資力度與深度，落實本土化營運，董事會決議斥資超過 20 億元在高雄燕巢興建新廠、增設生產設備、並招募 35 人，可就近服務既有及返台投資廠商的紙包裝材需求，強化紙業供應鏈與提升國際競爭力。

康舒科技隸屬金仁寶集團旗下，為全球前十大電源供應器 ODM/OEM 研發及製造廠，近年積極布局新能源應用，客戶囊括世界各大電腦及資訊知名品牌商。為了降低美中貿易戰風險及配合客戶要求，同時發展綠色新能源事業，計畫砸下 25 億元在台新增投資，以提高淡水總部廠區高階產品研發與產銷比重，鞏固全球競爭優勢，估增 1300 個就業機會。

某不具名光學設備龍頭大廠，則在中部地區投資逾 10 億元整建廠房添購機器設備，持續擴增高階產品產能，並招募數百位本國人才，將可整合上中下游廠商，擴大產業群聚效應，進而增進產值及技術提升。