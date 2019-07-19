【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國紐約聯準會行長威廉姆斯暗示，應以降息減緩經濟衰退之風險，推動美股上漲，加上台積電昨日法說會釋出樂觀之營運展望，並調高資本支出，帶動今日台積電上漲近 2%，推動台股電子類股同步走高，在台積電及美股上漲帶動下，台股今日收盤上漲 0.68%。

《國際金融市場焦點分析》

美國紐約聯準會行長威廉姆斯暗示，應以降息減緩經濟衰退之風險，推動 CME 之降息 50 基點的降息機率大幅走升，市場受到資金行情將湧現之期望推動下，帶動上證指數及 A50 指數於今日開盤時同步走高，加上在市場期望中國人行將有望跟隨聯準會之降息政策降息之下，券商類股及地產類股大漲回應市場預期，帶動 A50 指數及上證指數同步走揚。

《國際商品市場焦點分析》

伊朗革命軍宣布扣押一艘外國油輪，使得中東區域風險升溫，一度刺激油價走高，不過美國墨西哥灣因颶風侵襲而中止的產油活動逐漸恢復，預期美國生產原油將大幅增加供給，同時市場擔憂全球經濟成長疲軟可能衝擊需求，油價週四因此再度遭遇賣壓下挫，不過紐約聯儲主席威廉姆斯發表極端鴿派言論，激勵全球股市走高，同時川普宣布美軍擊落伊朗無人機，刺激油價於週五早盤開高走高。

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